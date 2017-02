Tom Cruise en deuil : sa mère est morte...

Mary Lee South, la maman de l'acteur américain Tom Cruise, est morte au cours de la semaine du 1er février, a révélé le magazine People. Âgée de 80 ans, elle est partie paisiblement dans son sommeil après des années de maladie.

Alors que l'on pouvait la voir régulièrement au côté de son fils lors d'avant-premières, Mary Lee South n'était pas apparue en public depuis quelques années, jusqu'à ce qu'on la retrouve en mai dernier, aidée d'un tube pour respirer, avec l'acteur et une de ses filles, profitant d'une promenade en hélicoptère, en Floride. A ce moment-là, Tom Cruise n'imaginait sans doute pas que c'était la dernière fête des mères qu'il passerait en sa compagnie...

Selon People, qui évoque une mort de causes naturelles, c'est en toute discrétion que le clan de Tom Cruise a dit adieu à Mary Lee South lors d'un service funèbre qui s'est tenu le week-end du 11 février dans une petite église de Scientologie que la défunte fréquentait. Au cours de cette cérémonie religieuse, l'acteur était présent, tout comme ses soeurs Lee Ann DeVette, Cass Mapother et Marian Henry ainsi que d'autres membres de la famille et des amis.

Tom Cruise était très proche de sa maman, laquelle l'avait encouragé à suivre une voie artistique après avoir été opéré du genou quand il était ado, mettant fin à ses espoirs de faire carrière dans le sport, en particulier la lutte. C'est lorsque sa famille vivait dans le New Jersey, où sa maman s'était installée et remariée avec Jack South (en 1978, soit quatre ans après son divorce avec Thomas Cruise Mapother III, le père de ses enfants), que Tom Cruise a vraiment pris conscience de son goût pour la comédie. People rapporte qu'après avoir joué dans une pièce à l'école, il a demandé à sa mère qu'elle lui laisse dix ans pour percer dans le show-business, ce qu'elle accepta. "Nous sentions qu'il avait un don offert par Dieu. Alors, pour faire court, nous lui avons donné notre bénédiction et le reste c'est désormais dans l'Histoire", disait-elle au magazine Rolling Stone.

