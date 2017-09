Tom Cruise réagit au buzz sur ses fausses fesses

De Tom Cruise, on adore pas mal de choses. Son charisme, son sourire Colgate, son physique plutôt avantageux (rappelons qu'il a 55 ans), ses cascades... et ses fesses. Oui, parfaitement. Et plus précisément dans Walkyrie, un film américano-allemand réalisé par Bryan Singer, sorti en 2008.

En août dernier, un internaute voyait un de ses tweets être retweeté et partagé en masse. La raison : à l'aide d'une capture d'écran, il voulait démontrer que le beau Tom arborait un faux popotin pour les besoins du film. Depuis, la Toile s'est emparé du buzz et s'est évidemment posé des questions, tant les fesses de l'acteur américain paraissent un peu disproportionnées.

Du coup, la star de la saga Mission : Impossible a répondu. "C'est bien moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas de prothèses sur Walkyrie. Je n'avais jamais entendu parler de ça avant, s'est étonné l'intéressé. Quand je montre mes fesses dans un film ce sont les miennes. Je fais mes propres 'doublages-fesses' !" a-t-il déclaré au site Screen Rant alors qu'il faisait la promotion de son dernier long métrage, Barry Seal (actuellement en salles chez nous).

Pour rappel, dans Walkyrie, Tom Cruise incarnait le colonel Stauffenberg, un gradé ayant toujours servi fidèlement son pays mais qui tente de renverser Hitler en 1942.