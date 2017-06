Tom Cruise, sa drôle de confidence : "Je suis un romantique impliqué"

Déjà reparti en tournage pour Mission : Impossible 6 du côté de la Nouvelle-Zélande, Tom Cruise a pris quelques jours pour promouvoir son prochain blockbuster, La Momie. L'occasion de se prêter à l'exercice de l'interview, lui qui se fait d'ordinaire plutôt discret en la matière. Dans un entretien avec Extra, la star hollywoodienne a fait une étrange confidence... à propos de ses aventures romantiques.

"Vous n'imaginez pas !", a-t-il répondu, amusé, alors qu'on lui demandait s'il était aussi impliqué dans les rendez-vous galants que sur les tournages. "Vous me connaissez – je suis à 100 % dedans, ou sinon rien. Je ne suis pas intéressé par faire les choses à moitié", a-t-il confié. Amateur de choses simples, l'ex-mari de Nicole Kidman et Katie Holmes a affirmé ne pas avoir peur de faire preuve d'affection, lui que l'on n'a pas vu avec une femme depuis bien longtemps. "Je suis un romantique impliqué", a-t-il admis, avouant adorer marcher dans un parc comme voyager aux quatre coins du monde.

On a découvert que Tom avait donc du temps pour laisser parler son côté romantique. En effet, ces dernières années, l'acteur de 54 ans s'est muré dans le travail, enchaînant les films. Sur le plateau d'Extra, il a également révélé être très actif sur les tournages, comme pendant ses vacances, dont il se sert pour faire des entraînements intenses afin de préparer ses rôles. "Je me prépare et je m'entraîne tout le temps. Faire des films implique que vous soyez préparé. Je le sens pour moi. Je me dois de prendre soin de moi", a confié le comédien qui, après Mission : Impossible 6, tournera la suite de Top Gun.

À Access Hollywood, il a d'ailleurs révélé le titre de ce 2e volet, Top Gun : Maverick. Cela confirme que son personnage, Pete 'Maverick' Mitchell, va donc tenir une place centrale. "Nous aurons le même ton que dans le premier, vraiment, a précisé l'intéressé. Stylistiquement, ce sera le même. Nous allons avoir la même bande originale d'Harold Faltermeyer... Les Aviator seront de retour. L'ivresse de la vitesse. Nous allons avoir des machines énormes et rapides."