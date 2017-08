Tom Daley : En pleine lune de miel, il diffuse la vidéo de son mariage !

En lune de miel depuis le début du mois d'août, Tom Daley (23 ans) et son mari Dustin Lance Black (43 ans) partagent régulièrement des photos sur les réseaux sociaux. Le jeune plongeur olympique a également posté la vidéo de son mariage pour une noble cause...

Sur sa chaîne YouTube, qui compte presque un demi-million d'abonnés, Tom Daley a partagé la vidéo de son union avec Dustin Lance Black, qui s'est tenue en mai dernier dans la campagne anglaise. "Notre lune de miel apparaît comme le moment parfait pour enfin partager avec vous ce jour magique. Nous savons que notre mariage n'a été rendu possible que grâce au courage et au travail d'innombrables personnes des générations qui nous ont précédés. Alors, dans cet esprit, nous donnerons toute somme récoltée grâce à cette vidéo aux associations LGBT+ Switchboard et It Gets Better, dans l'espoir de rendre les choses encore meilleures pour les prochaines générations", a écrit le plongeur anglais.

Tom Daley et Dustin Lance Black parcourent actuellement l'Espagne pour leur lune de miel. Ils sont notamment passés par Barcelone et Gérone.