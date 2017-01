Tom Daley : Il va épouser Dustin Lance Black cette année...

Fiancés depuis 2015, le plongeur britannique Tom Daley et son chéri le scénariste américain Dustin Lance Black ne semblent pas vraiment pressés de passer devant le maire. Toutefois, le jeune médaillé olympique a confirmé que 2017 serait bien l'année de leur mariage !

Invité de l'émission This Morning, Tom Daley n'a pas franchement donné de détails croustillants sur son mariage à venir mais il a au moins confirmé qu'il était toujours d'actualité. "Oui. Je suis en plein dans les préparatifs avec Lance et c'est tellement cool ! C'est amusant et c'est un moment réjouissant... Cette année va être fantastique, j'ai vraiment hâte", a-t-il dit. Le plongeur de 22 ans, médaillé de bronze à Rio l'été passé, avait précédemment évoqué une union avec son chéri de 42 ans, aux alentours du printemps... Pour l'heure, le couple n'a pas encore choisi si la cérémonie se tiendrait aux États-Unis ou au Royaume-Uni, l'un comme l'autre célébrant les mariages pour les couples de même sexe.

Si le mariage n'a pas encore eu lieu, c'est parce que les amoureux étaient très occupés jusqu'à présent. Tom Daley préparait activement les derniers Jeux olympiques – et il a annoncé qu'il comptait bien participer à ceux de Tokyo en 2020 -–, alors que Dustin Lance Black travaillait sur la mini-série When We Rise.

Thomas Montet