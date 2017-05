Tom Daley : Marié romantique ou torse nu avec Dustin Lance Black sur les photos

Malgré son hospitalisation pour un problème aux hanches, le plongeur anglais Tom Daley a bel et bien épousé son fiancé, le scénariste américain Dustin Lance Black. Le couple s'est marié civilement le 6 mai 2017, au Royaume-Uni. Ils ont décidé de partager quelques belles photos.

Alors que la cérémonie s'était tenue dans la plus grande discrétion, au château Bovey près de Plymouth, Tom Daley (22 ans) et Dustin Lance Black (42 ans) ont fini par dévoiler plusieurs clichés du grand jour sur les réseaux sociaux. Force est de constater qu'ils avaient mis le paquet : cérémonie en plein air devant des centaines d'invités, parc somptueux pour les photos souvenirs et feu d'artifice ! Après un service en trois plats, les invités se sont ensuite retrouvés pour une after-party entre les murs de la Dartmoor Suite, une imposante pièce où ils ont pu notamment danser toute la nuit. L'occasion pour le jeune médaillé olympique de tomber la chemise et de faire profiter l'assistance de ses abdos...

Sur Instagram, Dustin Lance Black a posté un touchant message après son mariage. "6 mai 2017. Lorsque tous mes espoirs et tous mes rêves de 'peut-être qu'un jour...' sont devenus réalité. Merci à nos familles et nos amis d'avoir aidé à créer le plus beau jour de nos vies", a-t-il écrit.

Les jeunes mariés ont depuis regagné Londres.