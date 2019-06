Tom DeLonge (Blink-182) lance son émission pour prouver l'existence des aliens

L'ancien guitariste du groupe Blink-182 est désormais à la tête d'une série-documentaire intitulée Unidentified ("Non identifié" en français), produite par la chaîne américaine History Channel. Elle explore la façon dont les autorités américaines enquêtent sur une possible vie extraterrestre, s'appuyant entre autres sur les témoignages d'hommes qui seraient d'anciens membres de la CIA et du département de la Défense américaine. Lors d'une interview au site People, Tom DeLonge s'est exprimé sur les raisons de cette reconversion inattendue.

"Je pense que notre pays a progressé dans la compréhension de ce genre de choses, ce sujet est désormais ouvert à tous. J'ai frappé à toutes les portes, en pitchant mon projet. Ça m'a pris un an, mais ça a marché, même si j'y ai perdu des plumes. (...) C'est en rencontrant des gens du département de la Défense, qui ont bien voulu coopérer qu'on a inclus les domaines de l'aérospatiale et des sciences", a-t-il expliqué.

Mais ce n'est pas tous les jours facile de croire à l'existence des extraterrestres. "Personne ne vous croit, personne ne comprend pourquoi vous feriez une telle chose. Les gens commencent à inventer des complots", déplore l'ancien artiste. Lui qui a écrit il y a des années une chanson intitulée Alien Exist ("Les alien existent") concède qu'il a dû faire profil bas pendant des années auprès du groupe Blink-182. "Les gens pensent que je suis fou. Les gens pensent que j'ai perdu la boule quand j'étais musicien et que j'ai quitté mon groupe pour partir à la chasse aux extraterrestres. Au début de tout cela, je ne pouvais pas dire aux gars de Blink ce que je faisais. Il fallait vraiment garder le secret", poursuit-il auprès de People. Aujourd'hui, Tom DeLonge ne fait en effet plus partie du groupe.