Tom Felton (Harry Potter) chante en pleine rue... dans une indifférence totale !

De passage à Prague depuis plusieurs semaines pour les besoins d'un nouveau projet, Tom Felton a profité d'une pause ensoleillée dans les rues de la capitale de la République tchèque ce 13 juin pour se mettre à la guitare et chanter en public.

Depuis plusieurs années, le célèbre interprète de Draco Malefoy dans la saga culte Harry Potter mène en effet une carrière de musicien en parallèle de ses activités de comédien. En 2009, il avait sorti son premier album, In Good Hands, et il a visiblement très envie de donner une suite à sa discographie.

Sur Instagram, l'acteur de 29 ans a publié une vidéo très amusante sur laquelle on le voit interpréter une chanson et jouer de l'instrument... dans l'indifférence la plus totale. Amusé, Tom Felton se filme quelques instants avant de couper la séquence. Sur celle-ci, de nombreux passants, locaux et touristes, passent à côté de lui sans le reconnaître. Il faut bien dire que les répercussions n'auraient certainement pas été les mêmes si le beau gosse britannique s'était pointé à la sortie d'un lycée ou dans une rue plombées de bars...