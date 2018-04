Tom Ford : Son fils de 5 ans aime les mannequins nus

C'est à l'édition russe de Tatler que Tom Ford lui-même fait cet aveu. Le créateur de mode et réalisateur américain de 56 ans révèle que son fils de 5 ans (né en 2012 d'une mère porteuse) l'accompagne souvent dans son studio. Le petit Jack aime particulièrement assister aux essayages des mannequins, pour une simple et bonne raison : "Il aime regarder des filles toutes nues."

"Il n'a que 5 ans mais demandera toujours en amont 'Est-ce qu'elles seront nus ?' Oui Jack, elles seront nues", ajoute Tom Ford.

Ces derniers mois, de nombreux mannequins ont raconté leurs souvenirs de mauvais traitements au cours d'essayages et de shootings. Plus grave, plusieurs photographes et stylistes font l'objet d'accusations d'agression sexuelle et de harcèlement. Récemment interrogé à ce sujet par le magazine Numéro, le confrère de Tom Ford, Karl Lagerfeld, a déclaré : "Si vous ne voulez pas qu'on vous tire la culotte, ne devenez pas mannequin !"

Le top model et ambassadrice de la Maison Boucheron, Laetitia Casta, figure en couverture du Tatler Russia d'avril 2018.