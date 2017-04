Tom Hardy arrête un voleur en pleine rue : "C'était hallucinant"

Mieux vaut ne pas chauffer le rugueux Tom Hardy. Un voleur, qui a malencontreusement croisé la route de l'acteur britannique, peut en témoigner. Dimanche 23 avril, alors qu'il se baladait dans les rues de Richmond, dans la banlieue sud de Londres, le comédien s'est lancé à la poursuite d'un jeune malfaiteur. Ce dernier venait de voler une motocyclette avec laquelle il avait grillé un feu, provoquant un accident avec une Mercedes estimée à 50 000 livres sterling avant de prendre la fuite en courant. Témoin de la scène, le très athlétique comédien de 39 ans a couru après le jeune homme, "un gamin", qu'il a réussi à attraper sur un terrain vague, l'immobilisant et vérifiant même qu'il n'était pas armé. "Je l'ai eu, ce con !", aurait alors crié l'acteur actuellement à l'affiche de la série Taboo.

Pour arriver à le stopper, Tom Hardy n'a pas hésité à donner de sa personne, escaladant même les murs de jardins privés. "C'était hallucinant, s'est étonné Arun Pullen, un témoin de la scène selon The Sun. On aurait dit qu'il s'était transformé en super-héros dans un film d'action. Il l'a poursuivi d'un air furieux. Si le jeune homme avait été assez stupide pour résister, Tom Hardy lui aurait donné une bonne raclée. Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Il m'a dit qu'il avait traversé mon jardin pour attraper le délinquant. Mais le chemin qu'il a emprunté relève plus du parcours du combattant."

Selon ce même voisin, le voleur avait l'air "désemparé et choqué". "Ce petit c** a volé quelque chose et maintenant il s'est pété la jambe", aurait expliqué l'acteur de The Dark Knight Rises à un passant. De quoi faire dire au témoin cité par le Sun que "Tom [avait] rendu un service d'intérêt général et, clairement, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut chercher".

Le voleur, ainsi que son complice, ont tous les deux été blessés dans cette interpellation plutôt musclée. Voilà de quoi entraîner Tom Hardy, qui est fortement pressenti pour incarner James Bond dans un futur proche !