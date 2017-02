Tom Hiddleston cash et sincère sur les dessous de son idylle avec Taylor Swift

Ne comptez pas sur Tom Hiddleston pour dire du mal de Taylor Swift. L'acteur anglais, qui a fréquenté la popstar l'été dernier après sa rupture avec Calvin Harris, s'est confié au magazine GQ. Elle n'a pu éviter le sujet Tay Tay, répondant enfin à la question que tout le monde se pose : leur idylle n'était-elle qu'un vulgaire coup de pub ?

"Évidemment que c'était sincère ! Taylor est une femme formidable. Elle est généreuse, gentille et adorable. Nous avons passé des moments formidables ensemble", a-t-il déclaré avant d'expliquer les circonstances de leur rencontre. L'acteur de 35 ans a raconté qu'elle venait de mettre un terme à sa romance avec Calvin Harris, quand ils se sont retrouvés au gala du MET. "On a décidé d'aller dîner puis on a eu envie de voyager. Elle est incroyable... Mais un couple en pleine lumière... Un couple, ça demande toujours du travail et il n'y a pas que les feux de la rampe. Il y a tout le reste", a-t-il ajouté.

Celui qui interprète Loki dans la saga Avengers est aussi revenu sur la polémique engendrée par la publication des photos de lui vêtu d'un T-shirt "I ♥ T.S.". "C'était la fête de l'Indépendance américaine, on jouait tous ensemble quand je suis tombé et je me suis blessé dans le dos. J'ai voulu protéger la plaie du soleil et j'ai emprunté un T-shirt d'un ami. On m'a donné celui-là et ça a fait rire tout le monde, c'était une private joke entre potes", a-t-il expliqué, regrettant que tout le monde y soit ensuite allé de son petit commentaire et que les photos aient été "sorties de leur contexte".