Tom Hiddleston : Comment il s'est retrouvé à uriner sur Tom Hollander...

Tom Hiddleston est visiblement prêt à tout pour venir en aide à ses collègues ! Cette semaine, l'acteur de 36 ans était l'un des invités de l'émission anglaise The Graham Norton Show, diffusée vendredi 17 février sur la chaîne BBC. L'occasion pour lui de révéler une petite histoire très insolite...

Avec beaucoup d'humour et de franchise, le comédien britannique a en effet confié qu'il avait un jour été contraint d'uriner sur le comédien Tom Hollander (49 ans) lors du tournage de leur mini-série The Night Manager, en 2015. Selon ses propos, son partenaire lui avait poliment glissé cette requête après un petit incident survenu lors d'une scène qui était filmée en Espagne, à Majorque.

"Tom s'est fait piquer par une méduse et il hurlait sur la plage, 'Mon pote pourrais-tu venir et me pisser dessus ?' et je me suis exécuté. (...) Depuis, je me suis renseigné et je ne pense pas que cela fonctionne, c'est une vieille légende urbaine", a déclaré l'ex-chéri de la chanteuse Taylor Swift dans un rire.

Adaptée du roman de John Le Carré, Le directeur de nuit (publié en 1993), The Night Manager est une série composée de six épisodes qui a été diffusée en 2016 sur France 3. Elle raconte l'histoire d'un ancien soldat britannique, directeur de nuit dans un hôtel de luxe, qui est recruté pour enquêter sur l'alliance supposée d'une agence de renseignement avec un trafiquant d'armes. Le 8 janvier dernier, lors des Golden Globes, trois acteurs du show avait été récompensés pour leur performance : Tom Hiddleston (meilleur acteur), Hugh Laurie (meilleur acteur dans un second rôle) et Olivia Colman (meilleure actrice dans un second rôle).