Tom Holland : Spider-Man obligé de porter un string sous son costume...

Après Tobey Maguire et Andrew Garfield, Tom Holland est le troisième acteur à incarner Spider-Man sur grand écran. Aperçu dans le dernier Captain America pour célébrer le retour de l'homme-araignée dans l'escarcelle Marvel-Disney, il sera la vedette de son propre film, Spider-Man: Homecoming. L'acteur de 21 ans, notamment vu dans The Impossible, s'apprête donc à devenir une star sous le costume de Peter Parker.

Dans une interview accordée à ShortList.com, le jeune comédien a fait d'ailleurs une confession étonnante sur le costume de Spidey. "Tout ce que j'avais sous mon costume, c'était un string, explique-t-il. Ils me les ont apportés le premier jour en mode, 'voici tes strings'. J'avais des doutes sérieux – est-ce que mon cul sera toujours le même après ça ? Mais j'ai dû faire avec. Même si j'ai pensé 'hors de question, hors de question !'."

Il poursuit, toujours avec humour : "Il faut totalement se dévêtir et puis mettre un peignoir, mais ils sont hyper confortables, on ne peut pas se balader en string comme ça, vous imaginez ?! Et si besoin vous courez jusqu'aux toilettes, puis revenez, pour rerentrer dans le costume – c'est tellement une mission."

Le synopsis du film : Après ses débuts spectaculaires dans Captain America: Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l'oeil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s'efforce de reprendre sa vie d'avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu'il est plus que le sympathique super héros du quartier. L'apparition d'un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

Spider-Man: Homecoming, en salles le 12 juillet.