Tom Jones en couple avec l'ex d'Elvis Presley, un an après la mort de sa femme

En avril 2016, Tom Jones perdait sa plus fidèle alliée, celle à qui il était marié depuis cinquante-neuf ans, sa femme Linda, emportée par un cancer après une longue bataille contre la maladie. Épaulée par son amie de longue date Priscilla Presley, le chanteur britannique de 76 ans aurait refait sa vie avec l'unique épouse d'Elvis Presley.

Selon The Sun, l'interprète de Sex Bomb et sa précieuse amie entretiendraient une relation bien plus qu'amicale depuis quelques semaines. Le nouveau couple avait effectivement été aperçu à Los Angeles le 19 janvier dernier, sortant d'une soirée organisée au restaurant Craig's. "Tom et Priscilla se courtisent. Il y a une étincelle entre eux mais ils y vont lentement. Ce n'est vraiment que le début mais tout se passe bien", indique une source au tabloïd anglais.

Un de ses proches confirme que le juré de The Voice a pu compter sur Priscilla après le décès de sa femme : "Tom a eu une année difficile après la mort de Linda et Priscilla a été d'un incroyable soutien." Le chanteur lui-même ne nie pas aller de l'avant avec l'ex-femme du légendaire Elvis. "Nous sommes amis depuis un très long moment. C'est une femme charmante. Nous aimons passer nos soirées ensemble", a-t-il indiqué au Sun.

Mariée de 1967 à 1973 au King, Priscilla Presley (bientôt 72 ans) ne s'est jamais remariée après leur divorce. Ensemble, ils ont eu une fille, Lisa-Marie Presley, ex-femme de Michael Jackson. Si elle est longtemps restée en couple avec Marco Garibaldi, avec qui elle a eu un fils prénommé Navarone, Priscilla Presley n'a jamais retenté l'expérience des noces.

Bien que marié près de soixante ans à son amour de jeunesse – qu'il a épousée à l'âge de 16 ans –, Tom Jones n'a pas toujours adopté une conduite exemplaire. Le crooner a en effet parfois failli à son engagement de fidélité. Sir Tom Jones s'est notamment vanté d'avoir mis plus de 250 femmes dans son lit alors qu'il était au sommet de sa carrière, en plus de sa liaison avec Mary Wilson des Supremes et avec la Miss Monde Marjorie Wallace.

Avec l'âge, on peut espérer que l'interprète de Sex Bomb est devenu plus posé.

