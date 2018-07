Tom Jones, son fils caché et SDF le supplie : "Je veux faire la paix avec toi"

Le fils caché de Tom Jones réapparaît. Dans un nouvel entretien accordé le 21 juillet 2018 au tabloïd The Mirror, Jonathan Berkery a réitéré sa volonté de rencontrer ce père célèbre qui l'a toujours rejeté. Une volonté qui survient quelques jours après que la star de 78 ans a été hospitalisée pour traiter une infection bactérienne, la poussant à annuler plusieurs concerts prévus au Royaume-Uni.

Né en 1988 d'une brève liaison de Tom Jones avec le mannequin Katherine Berkery, Jonathan Berkery (30 ans) demande aujourd'hui la permission de voir son père "avant qu'il ne soit trop tard". "Il ne va pas bien, je crois qu'il est trop surmené. J'ai contacté son fils Mark, mon demi-frère, l'année dernière pour voir s'il était possible d'organiser un rendez-vous. Mais je refuse d'attendre, maintenant. Je veux voir mon père et faire la paix avec lui", a-t-il déclaré.

Homme à femmes, Tom Jones a vécu de nombreuses relations extraconjugales au cours de son mariage avec Linda Trenchard (décédée en 2016). De cette union est né un fils, Mark, aujourd'hui âgé de 61 ans. Le seul fils reconnu par le chanteur.

Une paternité publiquement reconnue il y a dix ans

Sans-abri et aspirant musicien sous le nom de Jon Jones, Jonathan Berkery (qui vit dans le New Jersey) s'était déjà confié en janvier dernier auprès du Daily Mail pour évoquer son père. "Je ne veux rien de mon père, si ce n'est qu'il me reconnaisse. Ne pas avoir eu de père en grandissant était dur. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est son amour", clamait-il.

En 1989, un test de paternité s'était révélé positif et Tom Jones avait été contraint de verser 1700 livres (1900 euros) de pension alimentaire mensuelle à son fils caché jusqu'à ses 18 ans. En 2008, l'artiste avait publiquement reconnu l'existence de Jonathan. "Ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié. Si ça avait été le cas, j'aurais fait plus que de simplement apporter mon aide financière. Mais ce n'était pas le cas. J'ai vraiment été piégé, je suis tombé dans le panneau", avait-il déclaré à MTV.