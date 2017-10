Tom Petty : Mort du rockeur de Heartbreakers à 66 ans

D'abord annoncé mort par quelques médias outre-Atlantique puis seulement hospitalisé, le rockeur américain Tom Petty est bel et bien décédé d'une crise cardiaque, lundi 2 octobre 2017, a indiqué sa famille. Il allait avoir 67 ans.

La famille de Tom Petty a confirmé sa mort et a publié un communiqué. "Nous sommes bouleversés d'annoncer la mort prématurée de notre père, mari, frère, leader et ami Tom Petty", ont déclaré ses proches. Transporté dans un hôpital de Los Angeles, il n'a pas pu être ranimé et "il est mort en paix, (...) entouré de sa famille, des membres de son groupe et de ses amis", a précisé sa famille.

Tom Petty était le meneur du groupe de rock Heartbreakers. La formation avait notamment connu la gloire à la fin des années 1970 avec Breakdown. On leur doit aussi les morceaux I Won't Back Down (qui lui a valu un bras de fer judiciaire avec Sam Smith, qu'il accusait de plagiat avec son hit Stay With Me) ou Free Fallin.

En solo, il avait sorti trois disques : Full Moon Fever (en 1989), Wildflowers (en 1994) et Highway Companion (en 2006).

Thomas Montet