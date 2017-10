Tom Villa (Salut les Terriens): Son tacle à Anne Nivat, grand reporter de guerre

Vendredi 7 octobre, Anne Nivat était l'invitée de Thierry Ardisson au côté de son époux Jean-Jacques Bourdin dans Salut les Terriens (C8). Présentée ce jour-là comme simple "femme de" par le jeune humoriste Tom Villa, la reporter de guerre de 48 ans avait poussé un coup de gueule et demandé à l'animateur de refaire la séquence pour ne pas être réduite à ce statut à l'antenne.

Une semaine plus tard et après qu'Anne Nivat soit longuement revenue sur l'incident dans C à vous (France 5) lundi 10 octobre, Tom Villa a tenu à revenir sur cette séquence que l'homme en noir avait choisi de diffuser dans son intégralité. "La semaine dernière, on recevait le couple Anne Nivat et Jean-Jacques Bourdin. Je suppose que tout le monde connaît Anne Nivat sur ce plateau. Grand reporter de guerre !", a-t-il commencé avec humour avant d'enfoncer le clou : "Comme elle est venue avec son mari, j'ai dit qu'elle était la femme de Jean-Jacques Bourdin. C'est là où j'ai merdé parce que je ne l'ai présentée que comme ça, alors que c'est une grand reporter de guerre. Je suis juste humoriste, je ne suis pas grand reporter de guerre ! Elle n'a pas apprécié, car c'est la réalité. C'est la femme de Jean-Jacques Bourdin... mais aussi grand reporter de guerre ! Elle aime bien son métier, c'est très bien mais de là à le dire tout le temps... Grand reporter de guerre. Elle le dit sur Instagram. Hashtag 'reporter de guerre'", a-t-il ironisé.

Dans la foulée, Tom Villa a tenu à mettre en lumière l'ironie de la situation puisqu'Anne Nivat a passé son temps de parole dans C à vous à parler de cette petite mésaventure plutôt que de parler de son livre et de son métier... Ce qu'elle avait pourtant pu faire dans Salut les Terriens après le passage de l'humoriste. "Finalement, elle n'a parlé ni de son livre, ni de sa profession grand reporter de guerre. Moi, je suis humoriste. Je fais des blagues. Ce n'est pas mon émission. Les femmes ne sont pas que les femmes de leur mari, évidemment. Thierry avait d'ailleurs fait une longue interview sur son livre. Il a parlé du fait qu'elle était grand reporter du guerre. Faites attention madame Nivat. Dans 'C à vous', sur 8 minutes et 5 secondes d'interview qui vous sont consacrées, vous n'avez fait que parler de votre mari, du buzz et vous n'avez pas parlé de votre livre. Vous n'avez eu seulement le droit qu'à 14 secondes pour parler de votre profession, grand reporter de guerre !", a-t-il lancé sous les applaudissements du public.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !