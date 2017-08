Tom Welling : Six ans après Smallville, il n'est plus un jeunot mais reste sexy

Tom Welling fait son grand retour télévisé. Six ans après la fin de Smallville, show qui a tout même duré dix saisons entre 2001 et 2011, l'ancien interprète de Clark Kent débarque aujourd'hui dans la troisième saison de la série Lucifer, qui sera diffusée à partir du 2 octobre prochain sur la chaîne américaine Fox. Il y incarnera Marcus Pierce, un lieutenant de police réservé qui se rapprochera dangereusement de l'officier Chloe Decker.

En tournée promotionnelle, l'acteur de 40 ans (qui a finalisé son divorce en 2015 avec Jamie White, dont il s'était séparé deux ans auparavant, après une décennie de mariage) était donc lundi 8 août à la soirée Fox 2017 Summer TCA Tour, événement organisé au club Soho House dans le quartier branché de West Hollywood. Toujours aussi beau gosse et loin de l'image de minet qui lui collait à la peau dans les années 2000, le comédien américain a retrouvé sur place ses co-stars Lauren German (avec laquelle il a pris la pose devant les photographes), Tricia Helfer et Rachael Harris.

De multiples acteurs de différentes séries produites par la Fox étaient aussi présents : l'équipe de Gotham était représentée par Alexander Siddig, David Mazouz et Jamie Chung, le cast de L'Arme fatale était représenté par Johnathan Fernandez, Keesha Sharp, Kevin Rahm et Chandler Kinney et le réalisateur d'Empire, Lee Daniels, a croisé la route de son acteur principal Terrence Howard, venu au bras de sa femme Mira Pak.

Joe Lo Truglio (Brooklyn Nine-Nine), Ally Walker (Sons of Anarchy), Halston Sage (The Orville), Kaitlin Olson (The Mick) et Angela Lewis (Snowfall) ont également tous répondu à l'appel.