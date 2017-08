Tom Wopat arrêté après avoir glissé ses doigts entre les fesses d'une femme

Le célèbre Luke Duke de la série culte Shérif, fais-moi peur ? a complètement perdu les pédales. Tom Wopat a été interpellé dans l'État du Massachusetts, où il se produit actuellement dans une pièce de théâtre, 42nd Street. La raison de son arrestation est assez ahurissante : l'acteur de 65 ans aurait agrippé les fesses d'une femme et tenté de lui glisser des doigts dans l'anus. Une agression sexuelle horrible qui risque de lui coûter cher si elle est avérée...

Selon un rapport de police que s'est procuré TMZ, Wopat était en train de répéter sa pièce au Reagle Theatre de Waltham le 23 juillet quand il a agressé une femme sur le plateau. Cette dernière l'aurait senti passer derrière elle, avant qu'il n'attrape ses fesses. "Elle dit aussi avoir senti ses doigts aller entre ses fesses", peut-on lire sur le site américain.

Face à la police, Wopat a nié. Passablement énervé, il a lâché un "allez tous vous faire enc****". À noter qu'en prime, un sachet de cocaïne a été retrouvé sur lui et dans sa voiture. Dans le rapport de police, deux autres incidents similaires sont mentionnés. Une autre femme a ainsi expliqué que Wopat aurait passé son bras autour de ses hanches et de sa taille. Une troisième affirme qu'il aurait tiré sur la peau morte due à un coup de soleil qu'elle avait sur le bras.

Sommée de s'expliquer, l'ancienne star du petit écran aurait assuré aux forces de l'ordre qu'elle n'avait touché personne de manière inappropriée. Tout Wopat juste s'est-il souvenu que l'une des femmes était passée à côté de lui quand il était assis et qu'il lui avait "légèrement touché les hanches" et lui aurait dit "j'aime la manière dont tu travailles". Il a également confié qu'il aimait flirter et être amis avec ses équipes, mais il a certifié qu'il n'avait jamais eu de geste déplacé.

Tom Wopat a finalement été embarqué pour les sachets de drogue qu'il possédait. Apparemment, le comédien serait coutumier du fait, les producteurs s'étant plaints qu'il arrivait régulièrement drogué aux répétitions.

Selon TMZ, Wopat a plaidé non coupable pour l'accusation d'agression sexuelle et celle de possession de drogue.