Tomer Sisley : Accusé de plagiat, son coup de gueule contre Envoyé spécial

En octobre dernier, la chaîne YouTube CopyComic Videos accusait de plagiat de blagues de confrères américains Tomer Sisley ainsi que plusieurs autres stars. L'artiste de 43 ans avait alors fini par confirmer en janvier. Au coeur d'un reportage dans Envoyé spécial, diffusé sur France 2 le 22 mars 2018, l'humoriste a poussé un coup de gueule sur Instagram.

Tomer Sisley assume tout et quand ses propos sont déformés ou mal repris, cela le met hors de lui. C'est ce qu'il reproche au journaliste Yvan Martinet, coauteur du reportage avec Guillaume Beaufils et Nils Montel, qu'il accuse de mentir. "Un journaliste de France 2, Yvan Martinet, m'a contacté il y a deux mois pour un reportage sur le plagiat dans l'humour... J'ai pris le temps de répondre à toutes ses questions au téléphone et je lui ai même envoyé une lettre doublée d'un mail pour lui rappeler tout ce qu'on s'était dit... Pourtant, il raconte le contraire dans l'émission !?!? En allant même jusqu'à inventer de fausses anecdotes ?!?!?! Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Apparemment, Yvan a plus envie de cracher sur mon coauteur que de faire son vrai travail", a-t-il écrit sur Instagram.

Dans sa vidéo, le mari de Sandra de Matteis rappelle qu'on lui reproche d'avoir volé des blagues d'humoristes américains pour un spectacle "d'il y a déjà douze ans" et souligne que la majorité du spectacle avait été inventée par lui-même et ses deux coauteurs Philippe Mechelen et Kader Aoun. "Les vannes dans mon spectacle qui n'ont pas été écrites par Kader, par Philippe ou par moi, c'est moi qui les ai reprises et personne d'autre. Je lui ai dit à Yvan Martinet quand il préparait son émission. Il n'a pas voulu en tenir compte. Il accuse mon coauteur à tort !", a-t-il déclaré, en colère.

Yvan Martinet va-t-il faire son mea culpa ?