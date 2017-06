Tomer Sisley affiche sa chérie Sandra Zeitoun quasi nue sur la Toile

Tomer Sisley et sa belle Sandra Zeitoun filent le parfait amour et ne s'en cachent pas. Les deux tourtereaux, qui se sont fiancés en novembre dernier, font fondre leurs fidèles abonnés qui adorent suivre leurs péripéties sur les réseaux sociaux.

Le comédien berlinois de 42 ans ans ne manque jamais de déclarer sa flamme à la pétillante brunette, qui le lui rend bien. "Quand on aime, on voit la beauté des gens... Tu es mon sujet préféré. Heureux de te retrouver. Voilà ce que je vois quand je te regarde", a-t-il écrit en légende d'une photo très hot de sa chérie, sur laquelle on peut la voir nue, allongée dans un lit, serrant le pied de l'acteur contre son visage.

L'interprète de Largo Winch a aussi publié un autre cliché sexy de la working girl à la tête de l'agence Sandra and co. "Quel plaisir de faire découvrir un endroit qu'on aime profondément à une personne que l'on aime encore plus", a-t-il écrit en légende d'une photo prise au bord de la mer Morte lors d'un séjour en Israël de sa future femme, seulement vêtue d'un bas de maillot de bain.

Les internautes sont unanimes : à 44 ans, la reine de la night est toujours aussi bombesque et forme un couple de rêve avec le beau brun ténébreux. "Mon héros, mon amour, le chef de notre clan", a confirmé la principale intéressée sur sa propre page Instagram.

Ensemble, ils forment aussi une adorable famille recomposée puisque Tomer est papa de Liv Shaya (8 ans) et Levin (7 ans), dont la maman est son ex Julie, tandis que Sandra a eu un fils, Dino (9 ans), avec son ex-mari le producteur Valéry Zeitoun.