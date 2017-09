Tomer Sisley : Course-poursuite en Nouvelle Golf GTI

Largo Winch et Largo Winch II, Truands, Le Serpent aux mille coupures (sorti en avril dernier)... Tomer Sisley a une sacrée filmographie ! Voilà qu'il ajoute un court métrage, toujours dans son registre de prédilection : l'action. Au volant de la nouvelle Golf GT1 de Volkswagen, l'acteur français et compagnon de Sandra Zeitoun échappe aux hommes de main d'un trafiquant...

CE N'EST PAS DU CINEMA, le titre du court métrage starring Tomer Sisley et réalisé par Ludoc, a été dévoilé jeudi 31 août. Le comédien de 43 ans y joue son propre rôle et se met en scène sur le tournage d'un film d'action survolté. La véritable star de cette vidéo est la Nouvelle Golf GTI de Volkswagen, le nouveau modèle du constructeur allemand mariant performance et connectivité.

La réalisation de CE N'EST PAS DU CINEMA a nécessité un mois de préparation, vingt heures de tournage et deux semaines de post-production. Deux Golf GTI Performance ont été utilisées. Au volant, un cascadeur, poursuivi par deux confrères à moto.