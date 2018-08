Tomer Sisley : Le beau et touchant message d'anniversaire de sa femme Sandra

Tomer Sisley peut compter sur la femme de sa vie pour célébrer en bonne et due forme son anniversaire. Ce mardi 14 août 2018, l'acteur souffle en effet sa 44e bougie. A cette occasion, Sandra Sisley s'est emparée de son compte Instagram pour lui adresser une touchante déclaration qui accompagne un photomontage.

"Happy birthday au plus merveilleux des hommes, à mon mari, au chef de notre fabuleuse tribu, à celui qui a pansé mes plaies, qui a mis du soleil dans mes yeux, du bonheur dans mon coeur, des sourires dans ma vie, de la chaleur dans mes nuits... Il est mon essentiel, mon meilleur pote, mon amoureux, mon mari, mon amant, mon modèle, mon moteur, mon rocher, ma fierté, mon avenir, celui avec qui tout est redevenu doux, tendre, sincère et possible. Il est le plus bel être humain que j'aie jamais rencontré : honnête, sincère, courageux, drôle, généreux, attentionné, p***in de bien gaulé et beau comme un dieu. Joyeux anniversaire amour de ma vie. Je t'aime", a écrit la directrice de l'agence Sandra & Co.