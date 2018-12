Tommy Lee : Câlin avec son fils Brandon, neuf mois après leur violente brouille

Comme quoi, tout arrive ! Même les réconciliations les plus improbables...

Au mois de mars dernier, Tommy Lee avait révélé à ses abonnés sur Instagram que son fils Brandon (22 ans, né de son mariage avec Pamela Anderson) l'avait violemment frappé au visage lors d'une dispute survenue à son domicile. Le musicien de 56 ans avait alors assuré que son aîné l'avait battu sans raison apparente, tandis que ce dernier avait assuré qu'il avait agi en légitime défense face à son père ivre.

Les choses étaient allées très loin puisque Tommy Lee s'était rendu au poste de police pour déposer plainte contre Brandon, comme l'avait révélé TMZ à l'époque. Une déposition qui avait donné lieu à une enquête mais qui a rapidement été stoppée. En avril, Tommy Lee avait en effet réclamé au juge l'abandon des charges, annulant ainsi sa plainte.

Huit mois plus tard, père et fils ont visiblement enterré la hache de guerre. Mercredi 12 décembre 2018, l'ex-membre du groupe de hard rock Mötley Crüe a publié une photo touchante en noir et blanc où il est vu en train de câliner Brandon. "Je t'aime mon fils @brandonThomasLee", a-t-il simplement écrit. Tout est bien qui finit bien.