Tommy Lee : (Presque) un quatrième mariage pour l'ex de Pamela Anderson

En février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, le musicien Tommy Lee et sa chérie Brittany Furlan avaient dévoilé s'être fiancés. Sur son compte Instagram, dimanche 27 mai 2018, le membre de Mötley Crüe a faire croire qu'il s'était remarié... Il compte toutefois vraiment le faire.

À 55 ans, Tommy Lee a-t-il épousé Brittany Furlan, une jeune star de la Toile et particulièrement de Vine, âgée de seulement 31 ans ? Si l'on en croit la publication sur son compte Instagram, la réponse est oui et la cérémonie s'est tenue en petit comité et dans la grande discrétion au Beverly Hills Hotel de Los Angeles. "Je l'ai fait. Je le fais BEAUCOUP", a plaisanté l'artiste en légende de sa photo postée sur Instagram où on le voit en peignoir blanc, embrassant sa compagne. "Meilleure journée à tout jamais", a pour sa part réagi la demoiselle, également vue au cinéma dans We Are Your Friends. Les amoureux se fréquentent depuis l'été dernier.

Toutefois, alors que la presse américaine commençait à relayer ce mariage, Brittany Furlan, une énorme bague au doigt, a réagi dans sa story Instagram pour dire que c'était une plaisanterie, ajoutant toutefois qu'ils comptaient bel et bien se marier... en février prochain.

Tommy Lee a été marié trois fois : avec Elaine Starchuk, avec l'actrice Heather Locklear, ainsi qu'avec la playmate et actrice Pamela Anderson. Avec cette dernière les relations sont aujourd'hui glaciales bien qu'ils aient eu deux enfants ensemble, Brandon Thomas (21 ans) et Dylan Jagger (20 ans).