Tomorrowland : Un incendie se déclenche en plein festival, des images terribles

"Le plan d'auto-protection de l'événement avait été bien réalisé et a parfaitement fonctionné", a déclaré la porte-parole de la protection civile en précisant que les organisateurs avaient suivi à la lettre le protocole, ce qui a évité que la panique gagne les spectateurs et que cela entraîne des blessés. "Le plan d'urgence a parfaitement fonctionné", s'est aussi félicitée sur Twitter la maire de Santa Coloma, Nuria Parlon, alors que l'incident a été éteint en moins de 35 minutes. Sur le grand écran de la scène, pendant l'incident, on pouvait lire le message "reste calme et sois attentif aux indications", avec une image montrant ensuite le parcours d'évacuation.

Dérivé du fameux festival Tomorrowland qui se déroule à Boom (Belgique) chaque année, cet événement – une retransmission des concerts du festival père, avec les mêmes effets lumineux et pyrotechniques qu'en Belgique – cet événement se tenait pour la première fois dans cette banlieue ouvrière de Barcelone. Le projet Unite s'était étendu à d'autres villes du monde avec l'organisation de spectacles simultanés en Allemagne, Liban, Israël, Dubaï, Taiwan, avec des DJs connectés et des duplex.