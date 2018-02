Toni Braxton : A 50 ans, elle confirme ses fiançailles avec le rappeur Birdman

L'interprète du tube He Wasn't Man Enough, qui avait rencontré son futur mari en 2002 pour collaborer à ses côtés sur le titre Baby You Can Do It, était au coeur des rumeurs depuis plusieurs semaines après s'être affichée à de multiples reprises avec un impressionnant diamant à l'annulaire gauche. En promotion pour défendre la sortie de son téléfilm Faith Under Fire: The Antoinette Tuff Story, Toni Braxton avait ainsi assisté à une conférence de presse à New York le 13 janvier dernier, exhibant fièrement son bijou sans apporter une explication. On sait désormais que la grande annonce était prévue pour la télévision.

Il s'agira du second mariage pour la star américaine qui avait divorcé en 2013 du musicien Keri Lewis, père de ses fils Denim (16 ans) et Diezel (14 ans), épousé en 2001. De son côté, Birdman (alias Bryan Williams), qui était au chevet de sa chérie lorsqu'elle avait été hospitalisée en octobre 2016 pour combattre son lupus, n'a jamais été marié. Il est le père d'un garçon né en 1997 et d'une fille née en 1998.