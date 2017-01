Tonton David : Heureux loin de Paris, que devient le chanteur ?

Sa chanson Chacun sa route a accompagné le succès du film Un indien dans la ville sorti en 1994, mettant en scène le jeune Ludwig Briand et Thierry Lhermitte. Depuis ce gros coup de projecteur, Tonton David est retombé dans la discrétion, un calme qu'il a, en partie, choisi puisque le chanteur reggae de 49 ans a fui l'agitation parisienne pour s'installer dans une petite ville de Moselle avec sa famille, à Longeville-lès-Saint-Avold en Lorraine. Ses apparitions télé sont rares, l'une des dernières remonte à 2014, lorsqu'il avait participé à l'émission Les Années bonheur de Patrick Sébastien.

Devenu un personnage incontournable de la vie locale, Tonton David s'est découvert une nouvelle passion : le Sarreguimines F.C., comme le rapporte Aujourd'hui en France. Parce que le club de foot de CFA2 affronte ce mardi 31 janvier Niort (qui évolue en ligue 2) en Coupe de France, le quotidien s'est intéressé au chanteur oublié, mais qui devrait bientôt refaire parler de lui.

Revenant sur sa rencontre inattendue avec Christophe Marie, le président du club du Sarreguimines F.C. – qui l'a invité à venir voir son équipe jouer à plusieurs reprises –, Tonton David dit le considérer comme un "pote". "Je serai là contre Niort. J'aime bien les joueurs. On se serre la pince, mais je ne cherche pas à manger avec eux. Mon vrai pote, c'est le président", confie-t-il à Aujourd'hui en France.

Le chanteur de reggae évoque aussi ce PSG qu'il allait soutenir il y a une quinzaine d'années au Parc des Princes. "Aujourd'hui c'est Sarreguemines, et aussi l'équipe de mon village. Paris ne me fait plus rêver", avoue-t-il.

Mais ce que beaucoup attendent de savoir, c'est si Tonton David proposera bientôt de nouvelles chansons. La réponse est... oui ! Il révèle à Aujourd'hui en France que son nouvel album sortira "après la présidentielle", justifiant cette arrivée après l'élection par le fait qu'il proposera "des trucs assez politiques."

En attendant, Tonton David attend un nouvel exploit de son équipe de coeur. La saison passée, le Sarreguimines F.C. avait attiré tous les regards en éliminant deux équipes de ligue 2, Dijon et Valenciennes.

Olivia Maunoury