Tony Gomez a tenté de se suicider : sauvé alors qu'il s'était pendu !

Les folles et joyeuses nuits parisiennes sont célèbres grâce à un certain nombre de noms très connus, à l'instar de Michou ou de Régine, mais aussi et surtout grâce à Tony Gomez. Pourtant, dimanche 22 janvier, ce dernier a tenté de se suicider.

Le site du magazine Le Point dévoile que le fondateur de l'incontournable établissement gay du coeur de la capitale, le Banana Café, a été hospitalisé de toute urgence à Paris dans la soirée du dimanche 22 janvier, après avoir été retrouvé pendu par une corde à l'intérieur de son domicile du 17e arrondissement. Tony Gomez (59 ans) avait envoyé un message de détresse à un ami alors qu'il se trouvait chez lui, installé sur un banc de musculation, prêt à commettre l'irréparable. C'est à la suite de l'appel de cet ami que la gardienne de l'immeuble du roi de la fête a été bien inspirée d'entrer dans son appartement grâce au double des clefs qu'elle avait en sa possession. Elle a immédiatement alerté les pompiers qui ont décroché le corps et l'ont transféré à l'hôpital le plus proche.

Tony Gomez, également ex-patron de clubs réputés comme l'Étoile, Castel ou le Queen, a fait toute sa carrière dans le monde de la nuit. Dernièrement, c'est au restaurant Manko, au sous-sol du théâtre des Champs-Élysées, qu'il s'était illustré par un nouveau défi. Le Point rappelle qu'il avait aussi échappé à une "tentative d'assassinat par arme à feu il y a vingt ans". Le jugement de cette affaire n'avait été rendu qu'en 2012.

Pour l'heure, rien n'explique le geste de Tony Gomez, qui était encore vu en pleine forme fin novembre à l'avant-première du film Dalida à L'Olympia.

Thomas Montet