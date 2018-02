Tony Parker : Détente à la neige avec son fils Josh, qui a bien grandi !

Au coeur d'une saison régulière riche de 82 matchs et de déplacements éprouvants, toute trêve est bonne à prendre pour les stars de la NBA. A la faveur du week-end du all-star game, qu'il a eu l'honneur de disputer à six reprises dans sa carrière mais pour lequel il n'était pas retenu cette année, Tony Parker a savouré comme il se devait cette pause et s'est fait un plaisir de partager ce bonheur avec ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Samedi 17 février 2018, le meneur de jeu des San Antonio Spurs, en bonne voie (3e de la Conférence Ouest) pour se qualifier pour les playoffs qui débuteront en avril, a publié sur Instagram un aperçu de ses vacances en famille aux sports d'hiver, dans la station du Colorado prisée des rich and famous, Aspen.

Heureux en couple avec son épouse Axelle et papa comblé par deux petits garçons, Tony Parker a choisi de mettre en scène sa complicité avec son fils aîné, Josh, qui aura 4 ans le 29 avril prochain et a drôlement grandi ! "On s'amuse à Aspen", a légendé le Français en marge de l'image le représentant au milieu d'une neige abondante avec Josh. Une image rare : la précédente publication de TiPi sur Instagram remontait à Noël et on n'y voyait rien d'autre que le sapin familial !