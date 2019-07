Tony Parker et sa femme Axelle : Couple sportswear chic pour Stranger Things

Tous les fans de Stranger Things attendaient avec impatience le jeudi 4 juillet 2019, date de l'arrivée de la troisième saison des frères Duffer sur Netflix. Pour célébrer ce grand moment, une soirée a tout spécialement été organisée au Grand Rex, à Paris.

Sans surprise, des milliers de fans avaient fait le déplacement pour voir certains acteurs de Stranger Things : Natalia Dyer (alias Nancy Wheeler), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) et Joe Keery (Steve Harrington). Plusieurs admirateurs ont passé la nuit à découvrir la saison 3. Ce n'est pas le cas de Tony Parker et de sa femme Axelle Francine, invités à la première.

Le sportif français de 37 ans qui a tout récemment annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de basketteur professionnel et quittait la NBA est arrivé main dans la main avec son épouse sur le tapis rouge. Le duo est apparu complice et coordonné avec des looks sportswear chic. Axelle Francine avait choisi d'associer sa petite robe noire décorée d'un gros noeud à une paire de sneakers blanches et à des chaussettes montantes. De son côté, Tony Parker portait un pantalon à pinces et une paire de baskets typiques de son ancien sport. Le jeune retraité a profité des animations installées au deuxième du Grand Rex, des consoles vintage collant avec l'esprit années 80 de Stranger Things.