Tony Parker, l'éducation de ses fils avec Axelle : "On peut être durs avec eux"

C'est à leur domicile de San Antonio, dans le Texas, que Tony Parker et son épouse Axelle ont accueilli les équipes de Paris Match pour une rare interview donnée en toute intimité. Alors que le sportif de 36 ans vient de démarrer la saison de basket auprès de sa nouvelle équipe, les Hornets de Charlotte (l'équipe dont est propriétaire Michael Jordan qui est basée en Caroline du Nord, où il a pris un appartement), les parents de Josh (4 ans) et Liam (2 ans) ont évoqué cette organisation de vie inédite.

Aux yeux de Tony Parker, sa famille "passe avant tout. Si la distance est douloureuse pour elle, j'arrête tout", a-t-il expliqué. De son côté, Axelle Parker assure que les dispositions mises en place permettront au clan de se retrouver le plus régulièrement possible. "C'est la première fois que nous sommes séparés. Avec les enfants, nous ferons les allers-retours tous les dix ou quinze jours", a-t-elle ajouté.

Jamais je n'offrirai une Lamborghini à mon gosse de 16 ans

Fiers et heureux de former une famille unie, Axelle et Tony Parker se sont également confiés sur l'éducation de leurs adorables fils et les valeurs qu'ils souhaitent leur inculquer. S'ils vivent dans un confort de luxe, pas question pour Josh et Liam de grandir sans connaître la valeur de l'argent. "Je veux qu'ils soient de bonnes personnes, qu'ils respectent les gens, qu'ils ne deviennent pas des tyrans ! On en parle souvent avec Axelle. Ce n'est pas évident pour eux... C'est plus simple pour nous qui nous souvenons de notre jeunesse, des huissiers à la porte, des frigos vides... C'est à nous d'insister pour qu'ils réalisent la chance qu'ils ont. Alors parfois, oui, on peut être durs avec eux... Mais jamais je n'offrirai une Lamborghini à mon gosse de 16 ans. Je veux qu'il se rende compte de la valeur de l'argent, qu'il me présente un business plan s'il a besoin d'aide. Pour ça, j'attendrai qu'ils aient passé 30 ans", a fermement mais sagement développé TP.

Un point de vue évidemment partagé par Axelle, qui insiste : "Nous venons tous les deux de la classe moyenne. Or nos enfants vont grandir dans un confort hors norme. On doit trouver un équilibre, éviter de les gâter pour éveiller leurs désirs, développer leur goût du travail. Jamais je ne m'habituerai à ce que nous avons. On ne doit pas fonder notre bonheur sur les biens matériels. Josh et Liam ne doivent pas vivre à travers le statut de célébrité de leur père", a-t-elle conclu.

