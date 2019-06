Tony Parker, la retraite et ses fils : "Ils restent scolarisés à San Antonio"

Marié avec la journaliste Axelle Francine, Tony Parker a deux enfants : Josh (5 ans) et Liam (3 ans en juillet). "Je vivrai aux États-Unis, je continuerai mon business là-bas, confirme l'athlète dans L'Equipe qui lui consacre un numéro spécial ce mardi 11 juin. Il faut que je continue à gagner de l'argent pour financer mes projets ! Toutes les six semaines environ, je rentrerai en France. Mais ma famille va rester aux États-Unis, mes enfants sont scolarisés à San Antonio, il n'y aura pas de changements."

Oui, leur papa a fait ça pendant vingt ans, mais maintenant il va faire autre chose et à la fin de la journée, je serai simplement leur papa

À propos de ces fils justement, Tony Parker explique qu'il va "commencer gentiment" à leur parler de sa carrière : "Pour l'instant, ils ne s'en rendent pas compte. Ils demandent juste parfois, quand on est au restaurant, pourquoi des gens veulent prendre des photos avec moi. Petit à petit, je pourrai leur expliquer, lâche-t-il dans L'Equipe. En même temps, je ne veux pas non plus être défini que par ça. Oui, leur papa a fait ça pendant vingt ans, mais maintenant il va faire autre chose et à la fin de la journée, je serai simplement leur papa."

L'Equipe ne mâche pas ses mots pour rendre hommage au basketteur : "Marcel Cerdan, Laura Flessel, Michel Platini, Alain Prost, Laure Manaudou, Amélie Mauresmo... Depuis hier, le panthéon du sport français compte un nouvel académicien, parmi les plus éminents. Un basketteur hors norme, le premier dans cette prestigieuse confrérie, composée des plus grandes légendes de l'après-guerre ayant stoppé leur carrière (...) Merci Tony Parker."

Dans Quotidien, Tony Parker s'est dit très touché par L'Equipe. Dans la grande interview qu'il accorde au quotidien sportif, il revient sur les grands moments de sa carrière : un titre européen avec l'équipe de France (2013), 20 ans de carrière dont la grande majorité en NBA et 4 titres de champion, une place (49e) dans le top 50 des marqueurs de l'histoire de la NBA, une trace indélébile chez les Spurs de San Antonio et une toute dernière saison chez les Hornets de Charlotte dirigés par son idole, Michael Jordan. "Quand je me rappelle tous les rêves que j'avais (...) finalement, la 'vraie vie' a été encore mieux, plus grande que mes rêves."

Et maintenant ?

Tony Parker ouvre une académie sportive en septembre, il est aussi propriétaire de deux clubs de baskets, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne et le Lyon ASVEL féminin. Il possède une maison de production de cinéma et est ambassadeur d'éducation pour les JO 2024 à Paris. Par ailleurs, il est actionnaire majoritaire de la société de remontées mécaniques du domaine skiable de Villard-de-Lans Corrençon-en-Vercors et a confié dans Quotidien qu'il allait enfin avoir le droit de monter sur des skis...