Tony Parker : Nouveau projet inattendu, très loin de la NBA

Tout le monde ne parle que de Tony Parker à Villars-de-Lans, station de ski familiale du Vercors. Et pour cause, le célèbre basketteur français de 36 ans l'a rachetée. La rumeur courait depuis quelques jours et elle a été confirmée après l'approbation du conseil municipal. Il a autorisé le rachat de la station par la société de Tony Parker (Infinity Nine Mountain) à hauteur de 76,8 % des parts de la Société d'équipement de Villard-de-Lans - Corrençon-en-Vercors (SEVLC), contrôlée par une famille locale (les Huillier) et qui exploite depuis des décennies le domaine skiable.

Tony Parker ne se lance pas seul dans ce nouveau projet inattendu. Il est accompagné de Nicolas Batum, son coéquipier des Charlotte Hornets, célèbre équipe de la NBA que TP a rejointe après avoir quitté les Spurs de San Antonio. Nicolas Batum a aussi accepté d'investir dans le projet et d'apporter son image à la station, c'est-à-dire de la rajeunir et la moderniser. Une bonne nouvelle pour les professionnels de Villars-de-Lans. "C'est génial ! Jamais on n'aurait imaginé qu'une telle star prenne en main une tranquille petite station familiale comme la nôtre. Cela va donner un coup de fouet !", a commenté Eric, moniteur de ski, au Parisien.

Installé depuis de longues années avec sa femme Axelle, qu'il a épousée en août 2014 et leurs deux garçons, Josh (4 ans et demi) et Liam (2 ans et demi), Tony Parker n'en oublie pas la France. En 2014, il a racheté le club de basket de l'ASVEL dont il est l'actionnaire majoritaire mais aussi le président.

Un documentaire en préparation avec Alessandra Sublet

Le 31 mars 2019, Alessandra Sublet a annoncé sur Instagram que son passage aux Etats-Unis n'avait pas pour unique but de rendre visite à sa grande amie Laeticia Hallyday. Ensemble, elles ont assisté au match des Lakers de Los Angeles contre les Hornets au Staple Center qui s'est joué le 30 mars, prenant la pose avec Tony Parker.