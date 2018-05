Tony Parker : Photo pleine de douceur(s) de son fils Josh pour ses 4 ans

Si Josh semble paré pour l'arrivée des températures estivales, qui peuvent être écrasantes dans le Texas, il n'a rien non plus contre le froid hivernal. La dernière fois qu'on pouvait observer le garçonnet sur le compte Instagram de son papa, c'était à l'occasion de leur séjour à la neige : "On s'amuse à Aspen", légendait le meneur de jeu frenchie en marge de l'image le montrant au milieu d'une neige abondante avec Josh.

On attend désormais la prochaine photo de Liam, qui doit avoir bien changé depuis le beau portrait partagé le 29 juillet 2017 à l'occasion de son premier anniversaire. Axelle, qu'on pouvait admirer le 10 avril au bras de Tony pour une soirée en amoureux devant le musical Mean Girls, doit être bien fière de ses trois hommes.

Tony nous réserve-t-il une surprise pour son propre 36e anniversaire, le 17 mai ?