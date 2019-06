Tony Parker : Ses fils "pas du tout" intéressés par le basket, plutôt par...

Invité de l'émission Bonsoir ! sur Canal+, le 22 juin 2019, Tony Parker s'est laissé aller à quelques confidences sur sa vie de famille avec ses deux enfants, Josh et Liam (5 et 2 ans), nés de son mariage avec la journaliste française Axelle Francine. L'occasion pour l'ancien basketteur de 37 ans d'évoquer les passions de ses garçons, bien loin des paniers et autres ballons ronds.

À la question de savoir si ses enfants auraient envie de les imiter, lui et son propre père, en se lançant à leur tour dans le basket-ball, l'ex-sportif est catégorique : "Pas du tout !" Il explique alors : "Ils ne jouent pas au basket. Ils sont plus golf et base-ball pour l'aîné, et le petit, musique, piano. Rien à voir avec le basket." Un intérêt pour la musique qui n'est pas pour lui déplaire, bien au contraire : "Je suis content. J'adore le piano, je joue un petit peu, donc j'aimerais bien que mon petit devienne un petit artiste, ce serait sympa."