Tony Parker : Son craquant message pour son fils Liam, "déjà 2 ans"

Tony Parker et son épouse, la journaliste Axelle Francine, sont en vacances à bord d'un yacht. Le 25 juillet 2018, après une journée en mer, le couple a rejoint le VIP Room à Saint-Tropez pour une soirée Eleven Paris à laquelle participaient également M. Pokora et le DJ et directeur artistique de l'homme de Louis Vuitton, Virgil Abloh. Dimanche 29 juillet 2018, autre ambiance. Plus familiale. Tony et Axelle ont célébré le deuxième anniversaire de leur petit dernier, Liam.

Tony Parker poste avec parcimonie sur Instagram. Mi-juillet, il partageait une photo sur un terrain de sa nouvelle équipe, les Hornets de Charlotte, qu'il rejoint pour la saison 2018-2019. Et maintenant, c'est une photo de son petit dernier qui fait son apparition. Liam, trop mignon avec ses grands yeux clairs et ses cheveux ébouriffés, pose devant son gâteau d'anniversaire et quelques cadeaux. En légende, son célèbre papa écrit : "Tu as déjà 2 ans mon petit garçon. Joyeux anniversaire, Liam." En avril, Tony Parker postait une photo de son aîné Josh, qui a eu 4 ans. Et il y a un an, c'est un beau portrait en noir et blanc le montrant embrassant le front de son fils qu'il dévoilait pour le premier anniversaire de Liam.