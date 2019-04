Tony Parker, son tendre message pour l'anniversaire de son fils : "Déjà 5 ans"

Josh est le premier fils issu du mariage de Tony Parker et Axelle Francine. Ensemble, ils ont également accueilli l'adorable Liam (2 ans). Cela fait plus de sept ans que le joueur des Charlotte Hornets a rencontré la femme de sa vie, à New York, en 2011. "J'ai vraiment besoin de mon temps avec Tony, on adore être ensemble. Plus les années passent, plus on apprécie nos moments à deux. C'est un mari très attentionné, qui pense toujours à la carte, au SMS gentil. Hier soir, au restaurant, nous nous sommes encore dit à quel point nous avons eu de la chance de nous être rencontrés !", confiait Axelle à Paris Match en octobre 2018.

Tony Parker et Axelle ont réussi à trouver leur équilibre, offrant une éducation parfois stricte à leurs petits garçons. "Je veux qu'ils soient de bonnes personnes, qu'ils respectent les gens, qu'ils ne deviennent pas des tyrans ! On en parle souvent avec Axelle. Ce n'est pas évident pour eux. C'est plus simple pour nous qui nous souvenons de notre jeunesse, des huissiers à la porte, des frigos vides... C'est à nous d'insister pour qu'ils réalisent la chance qu'ils ont. Alors parfois, oui, on peut être durs avec eux", expliquait l'ex d'Eva Longoria au cours du même entretien.