Tony Parker : Une grande première avec ses deux fils Liam et Josh

Tony Parker a passé dix-sept saisons sous le maillot des Spurs de San Antonio mais ce n'est pas au Texas que le plus grand basketteur français conclura sa carrière. Cet été, le sportif de 36 ans a rejoint les Charlotte Hornets dont le propriétaire n'est autre que Michael Jordan, l'idole de TP.

Bien installé en Caroline du Nord, Tony Parker prend ses marques avec ses deux fils, Liam (2 ans) et Josh (4 ans), et sa ravissante épouse Axelle, avec qui il est marié depuis 2014. Le numéro 9 des Charlotte Hornets a emmené ses garçons découvrir une nouvelle arène, pas celle du Spectrum Center où leur papa va jouer, mais celle le Bank of America Stadium où joue les Panthers, équipe de football américain de Charlotte. Pour cette première visite, l'ex d'Eva Longoria n'a pas oublié de l'immortaliser en photo et a proposé à ses fans de la découvrir sur Instagram. Tony Parker pose fièrement entouré de ses garçons. "Première partie des Panthers avec les enfants", a commenté le sportif.