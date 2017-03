Tony (Secret Story 9) : Ancien SDF, il parle du drame qui l'a traumatisé...

Certains Français l'ont découvert en 2015 sur NT1 dans Secret Story 9, Tony n'a pas eu une vie facile. Interrogé par Évelyne Thomas dans C'est mon choix (Chérie 25) ce 15 mars, celui dont le secret était d'être un yamakasi est notamment revenu sur son passé de SDF.

Alors qu'il était venu pour parler du thème "Tatoué de la tête aux pieds", l'ex-candidat de télé-réalité de 27 ans a fait quelques confidences : "Je ne le cache pas, j'ai vécu des choses horribles. Ne pas savoir comment on va manger, ne pas savoir où l'on va dormir, comment on va dormir, si on va dormir. On voit la vie différemment..." Et de poursuivre sur la pire chose qu'il ait vécue en étant à la rue : "C'est la mort d'un ami. On a eu un hiver extrêmement froid, si je me trompe pas, c'était en 2011 ou 2012, et on est descendu jusqu'à -15 °C. Moi je dormais dans une tente, je récupérais dans les objets encombrants des matelas et tout ce qui fallait, des couvertures pour un SDF qui s'appelait Marc. Un soir, je lui ai posé la couverture, il a dormi à côté de nous, j'ai dormi le dos contre le mur et le lendemain, à mon réveil, il était parti. Il était mort."

Encore touché aujourd'hui par ce drame, Tony n'a pas su retenir quelques sanglots. "C'est un peu dur ouais de se rappeler les choses qu'on a vécues, tout ça... Je pensais que ça allait être facile de le dire mais on n'imagine pas à quel point c'est dur de le dire. Quand on me voit comme ça, on ne pourrait pas se dire que j'ai été SDF, c'est loin d'être facile...", a-t-il ajouté.

