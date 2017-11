Tony Tomassi piégé par une fausse prostituée, l'ex-ministre arrêté

Son casier judiciaire était déjà bien rempli, ce nouveau scandale ne va pas redorer sa réputation déjà très ternie. Tony Tomassi, ancien ministre québécois de la Famille, a été arrêté vendredi 18 novembre à Montréal pour sollicitation d'une prostituée. L'homme politique de 46 ans a été victime d'un coup de filet opéré dans le quartier Ahuntsic part le service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Croyant se trouver face à une prostituée, Tony Tomassi n'a pas soupçonné un seul instant qu'il s'agissait en réalité d'un agent de police. Pris en flagrant délit, l'ancien ministre a été interpellé avec cinq autres clients. Comme le rappelle ntles médias québécois, l'achat de services sexuels est interdit au Canada depuis 2014. La loi cible les clients et vise à protéger les prostituées. Souhaitant créer des conditions de travail plus sûres, elle criminalise l'achat de services sexuels et accorde une certaine immunité aux prostituées. Tony Tomassi devrait comparaître devant la cour municipale en février prochain.

Ce scandale n'est pas le premier pour celui qui est entré à l'Assemblée nationale en 2003 et est devenu ministre de la Famille en 2008. Il a été exclu du Parti libéral du Québec en 2010 après avoir admis qu'il avait utilisé une carte de crédit de l'agence de sécurité BCIA pour des achats personnels. Il s'en était notamment servi pour faire le plein d'essence. Tony Tomassi, qui avait démissionné de son poste de ministre en 2012, avait plaidé coupable face aux accusations de fraude et d'abus de confiance envers le gouvernement en 2014. Il avait été condamné à payer une amende de 9200 dollars et à faire 240 heures de travaux communautaires. Des sanctions qui ne visiblement l'ont pas vacciné.