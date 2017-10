Tony Yoka acclamé par Jean-Paul Belmondo en famille et sa chérie Estelle Mossely

Le Français Tony Yoka a remporté aux points, à l'unanimité des juges, son deuxième combat professionnel contre l'Américain Jonathan Rice, ce 14 octobre au Zénith de Paris. Face à un adversaire puissant et coriace, le champion olympique de Rio a fait la différence dans la sixième et dernière reprise, augmentant la pression sur Rice jusqu'à le faire chuter, écrit l'AFP. "Le public de ce soir a dû ressentir les impacts de ce boxeur, a reconnu le Français encore sur le ring. Il frappait vraiment très, très fort, donc il fallait être vigilant. Puis, petit à petit, je me suis senti de mieux en mieux et j'ai pu même le pousser à tomber", a confié à l'AFP Tony Yoka, 25 ans, 201 cm pour 109 kg.

Son combat a été applaudi par une foule de personnalités, parmi lesquelles la bien-aimée du sportif, elle-même boxeuse, Estelle Mossely. Dans une robe très sexy et lamée, elle a soutenu son amoureux et père de son fils Ali, né cet été.

Grand amateur de boxe, ayant d'ailleurs pratiqué ce sport dans sa jeunesse, l'icône du cinéma Jean-Paul Belmondo était au rendez-vous et l'assistance lui a d'ailleurs fait une belle standing ovation. Il est venu accompagné de son ami Charles Gérard, de son fils Paul et de son petit-fils Giacomo, 19 ans. Il est le dernier de la famille que le pilote Paul a fondé avec l'experte en cuisine Luana. Non loin du clan Belmondo, se trouvait François Hollande dont l'agenda post-présidentiel est toujours bien rempli.

Différents univers se mêlaient dans le public. Le sport évidemment, avec les figures du rugby que sont Sébastien Chabal, Bernard Laporte et Serge Simon, le spécialiste du 800 mètres Pierre-Ambroise Bosse, le nageur Yannick Agnel, les anciens footballeurs Habib Beye et Adrien Rabiot, l'as du basket Richard Dacoury, ou encore l'expert du ballond rond Pierre Ménès, venu avec sa compagne Melissa Acosta, et le pro du décathlon, Kevin Mayer accompagné de Delphine Jariel.

Mathieu Kassovitz s'est adonné à sa passion pour la boxe comme jamais ces derniers mois. Ce n'était pas étonnant de le voir ce soir avec Souleymane Mbaye, ancien champion du monde des légers qu'il a rencontré sur le tournage de Sparring. Le cinéma a fait bon ménage avec la boxe samedi puisqu'on pouvait aussi citer la présence du réalisateur Olivier Nakache et son acteur Jean-Paul Rouve (Le Sens de la fête), et des comédiens Ramzy Bedia et Jonathan Cohen – ces deux derniers sont à l'affiche de la comédie Coexister –, Bruno Sanches et Zinedine Soualem.

Le rappeur MHD a mis le feu sur le ring, applaudi par le rappeur Mokobé et le rappeur AP du groupe 113, Pascal Obispo et son amoureuse Julie Hantson, les hommes d'affaires Jean-Claude Darmon et Yannick Bolloré. Cyril Hanouna était de la partie aussi, posant avec son garde du corps, Mohktar.

Tout ce beau monde s'est retrouvé autour d'un cocktail afin de refaire le combat et prendre la pose avec les incontournables gants de boxe et le punching ball !