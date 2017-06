Tony Yoka : Estelle Mossely enceinte, Black M et sa femme... Triomphe fracassant !

Le spectacle aura été de courte durée, mais l'ambiance du tonnerre, vendredi 2 juin 2017 au Palais des Sports de Paris : pour son tout premier combat de boxe professionnel, Tony Yoka n'a pas perdu de temps et a aisément dominé le très tatoué Travis Clark, sur arrêt du combat par l'arbitre dès la deuxième reprise (sur les six prévues). L'anonyme Américain de 38 ans venait alors d'être envoyé au tapis pour la seconde fois coup sur coup, devant quelque 4 500 spectateurs en transe, tout acquis à la cause du champion olympique français des super-lourds en boxe amateur.

Dix mois après son sacre à Rio de Janeiro, Tony Yoka, 25 ans et 2 mètres sous la toise, a pris sans aucun souci ce virage important vers une prometteuse et lucrative carrière pro, sous la houlette de l'entraîneur américain Virgil Hunter, qui le prépare depuis février du côté de San Francisco. Très décontracté, comme l'a souligné son copain d'entraînement anglais Amir Khan (ancien champion WBA et IBF des super-légers), le Français s'est même offert le luxe d'imiter l'icône Mohamed Ali en reproduisant ses fameux pas de danse sur le ring peu avant l'issue du combat. Le tout sous les yeux experts de David Haye, le redoutable champion du monde britannique.