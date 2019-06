Tony Yoka et Estelle Mossely, couple en or séparé ? Le boxeur répond enfin

Sacré champion olympique en 2016 à Rio, tout comme sa femme Estelle Mossely, Tony Yoka est passé du statut d'amateur à celui de professionnel. Mais le boxeur français de 27 ans a vu sa carrière être mise entre parenthèses. En mars 2018, le poids lourd a écopé d'un an avec sursis et d'une suspension par la Fédération française de boxe pour des manquements à la réglementation antidopage. Il avait failli lors de plusieurs contrôles antidopage survenus entre juillet 2016 et juillet 2017. Si le champion n'a pas souhaité contester la sanction, il a pourtant toujours nié les faits. Le 13 juillet 2019, Tony Yoka remontrera sur le ring à Antibes, une patience exprimée sur les réseaux sociaux : "Enfin le Retour !!! Trois combats cette année pour arriver en haut du classement. On commence avec Antibes le 13 juillet. Cette année d'attente s'achève enfin!", a-t-il commenté sur Instagram.