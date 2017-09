Tony Yoka et la naissance de son fils Ali : "Ça a été très long"

Il devait boxer aux États-Unis le 29 juillet dernier, mais avec l'accouchement imminent de sa ravissante Estelle (Mossely), que le couple craignait prématuré en raison des belles mensurations de leur fils ,Tony Yoka a préféré rester à ses côtés. Il a bien fait puisque c'est finalement comme prévu, le 2 août, que leur joli "petit" Ali (4,410 kg et 55 cm) a choisi de les rejoindre. De retour à Union City, dans la banlieue de San Francisco, pour s'entraîner, séparé d'Estelle et d'Ali qui lui "manquent", Tony Yoka revient sur ce jour qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. "Avec la phase de la grossesse d'Estelle, on a craint que le bébé n'arrive avant le terme du 2 août car il était assez balèze. Je n'ai pas voulu prendre de risques", confie le boxeur de 25 ans à L'Équipe jeudi 7 septembre.

Lancé dans un accouchement qui lui a enfin permis de réaliser qu'il s'apprêtait à devenir père pour la première fois, Tony Yoka n'a pas failli face à l'épreuve. "J'ai tenu à y assister et même à couper le cordon. Avec Estelle, on était en communion totale. Ça a été très long... Douze heures. Je ne l'ai pas quittée", raconte le champion. Bouleversé par l'arrivée de son fils, Tony Yoka aborde son sport d'une manière différente. "Cette naissance renforce mon envie et ma détermination. Je ne me donnais pas le droit à la faiblesse mais là, si je prends un mauvais coup ou que je suis submergé par la fatigue, mon fils sera là pour m'aider à rien lâcher", s'encourage-t-il.

Le poids lourd français, sacré champion olympique à Rio en 2016, tout comme Estelle Mossely, est d'ores et déjà attendu à Paris le 14 octobre. Il affrontera l'Américain Jonathan Rice au cours d'une soirée organisée au Zénith de Paris en présence également des boxeurs Ahmed El Mousaoui et Souleymane Cissokho. Comme lors de son précédent combat ultramédiatisé contre Travis Clark, qui s'est soldé par sa victoire triomphale, Tony Yoka devrait pouvoir compter sur le soutien de sa moitié et peut-être même de son bébé.