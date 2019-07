Tony Yoka, papa gaga : Son bébé boxe déjà avec lui !

Avec des parents aussi talentueux, il est tout naturel que le jeune Ali fasse déjà des exploits en boxe. L'adorable petit garçon, qui fêtera ses 2 ans le 2 août 2019, s'est essayé à la boxe avec son père, Tony Yoka. Dans une vidéo publiée sur Instagram par le champion olympique, on voit le bambin, gants de boxe et protection sur la tête, enchaîner les droites et les revers avec son papa. Il faut croire que le sportif est un très bon entraîneur, puisque le petit garçon enchaîne les coups à la tête avec précision et une grande habileté pour son si jeune âge.

Grand sourire et rigolades, le petit Ali semble beaucoup aimer la boxe. "Dernières séances de sparing avant le combat. On termine la préparation", a écrit le boxeur avec ironie en légende de la vidéo publiée sur Instagram. Avec des parents comme Estelle Mossely et Tony Yoka, tous deux médaillés d'or aux Jeux olympiques de Rio, il est normal que le petit Ali fasse des étincelles dans la discipline.