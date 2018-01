Tony Yoka : Très mauvais timing pour sa photo...

Le message de Tony Yoka du vendredi 5 janvier ne partait pas d'une mauvaise intention, bien au contraire. Le champion olympique de Rio passé chez les pros en 2017 s'est emparé de sa page Instagram pour adresser ses meilleurs voeux à ses 268 000 abonnés. "Bonne année à tous. 2017 à été une année incroyable pour ma famille et moi et aussi pour ma carrière de boxe. Je vous souhaite à tous le meilleur pour l'année 2018", écrit le fiancé d'Estelle Mossely. Le boxeur français de 25 ans précise qu'il a fêté le passage à la nouvelle année loin de la France, dans une destination particulièrement prisée des stars en ce moment : Dubaï. "J'ai passé une excellente fin d'année à Dubaï, je vous remercie pour l'hospitalité que j'ai eu (sic), un temps incroyable, une excellente façon de commencer l'année", complète le sportif qui a remporté ses trois premiers combats en tant que professionnel. Tony Yoka a été accueilli par un jeune businessman de 15 ans qui possède une impressionnante collection de voitures de luxe et... des bébés tigres. Le Français pose avec l'un d'entre eux.