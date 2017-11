Tonya Kinzinger et Maxime Dereymez en plein Summer of Love...

Depuis le 5 octobre, la salle du Comedia à Paris accueille la comédie musicale Welcome to Woodstock. Plusieurs personnalités étaient conviées à venir découvrir le spectacle, jeudi 9 novembre 2017.

Lors du photocall de la soirée, on a ainsi pu voir la comédienne Tonya Kinzinger, accompagnée de son ami Pierre Barbe (directeur de la Communication et du Digital de la Foire de Paris, lequel avait sans doute lui-même invité sa copine à la récente foire spéciale maison), la comédienne et réalisatrice Saïda Jawad, le danseur malheureux (il était en duo avec Arielle Dombasle) de Danse avec les stars Maxime Dereymez ainsi que la jeune actrice et réalisatrice Magaajyia Silberfeld.

Mis en scène par Laurent Serrano et la chorégraphe Cécile Bon, le spectacle de Jean-Marc Ghanassia raconte l'histoire de cinq jeunes de 20 ans en 1969, en plein Summer of Love. Lorsqu'ils apprennent que le festival Woodstock, réunissant Janis Joplin, Joan Baez ou encore Jimi Hendrix et Les Who, va avoir lieu, ils partent tous ensemble vivre le rêve de tout amateur de musique de la fin des années 1960 et du début des années 1970. Ce rêve de "vivre sans temps mort et de jouir sans entrave pour trois jours de paix et de musique..."

Thomas Montet