Tonya Kinzinger, fatale en robe en cuir échancrée, va être "veuve à tout prix"

Tonya Kinzinger va faire un beau retour sur les planches ! L'actrice révélée par la série Sous le soleil sur TF1 et participante à Danse avec les stars 5 fait partie de l'affiche du spectacle Veuve à tout prix !

Au côté de Pascal Sellem, Eric Collado, Elie Axas et Nicolas Soulie, la comédienne américaine de 48 ans va jouer dans cette comédie de Frank Kenny et Maxime Lepelletier, mise en scène par Alain Cerrer. Elle incarne Muriel, une ancienne star de la chanson reconvertie en épouse modèle dans une banlieue chic avec son mari, directeur financier d'une grosse société. Quand celui-ci perd soudainement toute sa fortune dans un gros coup qui se retourne contre lui, elle ne voit plus qu'une solution pour ne pas finir sur la paille : qu'il se fasse passer pour mort et qu'elle se fasse passer pour veuve afin de toucher l'argent de sa police d'assurance ! Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Brassard, un inspecteur des assurances improbable et surprenant...

Sirène des tapis rouges – dernièrement vue sublime lors du Global Gift Gala –, Tonya Kinzinger se révèle femme fatale en robe en cuir échancrée sur l'affiche de Veuve à tout prix, réalisée par Ludovic Baron, à qui l'on doit également celle du parfum Pour un Homme de Caron.