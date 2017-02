Tonya Kinzinger se souvient de son enfance pauvre aux États-Unis...

Actuellement sur scène dans le spectacle Hit Parade, Tonya Kinzinger ouvre une nouvelle page de sa vie professionnelle. L'actrice, qui a acquis sa notoriété en France avec la série Sous le soleil, ne peut que se réjouir de constater où elle en est aujourd'hui quand elle voit le chemin parcouru depuis sa naissance à Monroe, aux États-Unis...

Avant de faire carrière dans le show business, Tonya Kinzinger a vécu une enfance assez pauvre, dans le Michigan. "Nous vivions dans un mobil-home posé sur une dalle de béton, au sein d'un trailer park [un parc résidentiel de maisons, NDLR]. L'intérieur était extra, j'avais ma propre chambre, mais le lieu n'était pas bien vu", raconte-t-elle à Gala. Pour payer ce logement, sa maman travaillait dans une usine, "en trois-huit" et elle se souvient que le jour où elle l'a accompagnée à son travail, elle a été marquée par le lieu. "J'ai compris la définition du mot enfer : ça puait, c'était noir...", dit-elle.

Enfant, Tony Kinzinger n'était pas très populaire et elle a en plus été affectée par le divorce de ses parents. C'est sa passion pour la danse qui a été sa planche de salut. "Ma mère s'est énormément sacrifiée, jusqu'à dormir parfois dans sa voiture pour que je puisse assister aux cours quatre fois par semaine", relate-t-elle. À 16 ans, elle participe à une compétition à New York et tape dans l'oeil d'un photographe. Elle est repérée par une agence mannequins et, après avoir dû revenir à Monroe auprès de son grand-père malade, elle finira par retourner dans la Grosse pomme, prise sous l'aile de Eileen Ford, fondatrice de Ford Model Management. Au début des années 1990, elle arrive en France et fait finalement carrière sur le petit écran...

Thomas Montet

